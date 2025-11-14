Açlık grevinde 1 yıl!

Hapishanelerdeki tutukluların kuyu tipi cezaevlerine yönelik başlattıkları açlık grevleri sürüyor. İstanbul Barosu’nun raporuna göre, ‘kuyu tipi’ hapishanelerde mahpuslar ağır tecrit altında; havalandırmasız hücreler, kapalı pencereler ve engellenen haklar insan onurunu ihlal ediyor. Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle açlık grevi başlatan 15 mahpus arasında olan Serkan Onur Yılmaz 370, Fikret Akar ise 230 günü geride bıraktı. Her ikisinin sağlık durumu da artık kritik aşamada. Zorla tedavi amacıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürülen Yılmaz, kamuoyunun tepkisi üzerine yeniden cezaevine gönderilmişti. Ancak sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor.

OĞLUM ÖLMESİN

Serkan Onur Yılmaz’ın babası Ökkeş Yılmaz, "Yürümekte zorlanıyor, sürekli ağrıları var, bazen yutkunamıyor. Uykusuzluk çekiyor. Her an yeni bir sorun çıkabilir. Durumu giderek kötüleşiyor. Bir anne baba olarak çocuğumuz gözümüzün önünde ölüme gidiyor. Talepleri çok basit, insani talepler. Kabul edilmeyecek şeyler değil. Ama biz çaresizce bekliyoruz. Anne çok üzgün, ben de öyleyim. Elimizden bir şey gelmiyor. Talepleri kabul edilsin, oğlum ölmesin.” dedi.

ARKADAŞLARI İÇİN

Serkan Onur Yılmaz açlık grevine Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde başladı. 213. günde Bolu F Tipi’ne sevk edildi. Fakat Antalya’daki arkadaşlarının kuyu tipi hapishane olmayan bir hapishaneye sevk olmasını istiyor. Bu taleple de açlık grevine devam ediyor.