Açlık grevinde 45 kiloya dek düştü

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Tuğçenur Özbay, 29 Ocak 2026’da başlattığı süresiz açlık grevinin 97’nci gününde ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Özbay’ın 45 kiloya kadar düştüğü, denge kaybı yaşamaya başladığı belirtildi. Özbay, cezaevi yönetiminin “tutuklu kimlik kartı” uygulamasını kabul etmeyen tutsakların en temel haklarını engellenmesi nedeniyle açlık grevine başladı.

“Tutuklu kimlik kartı” uygulamasını kabul etmeyen tutukluların açık ve kapalı görüşe çıkarılmadığı, telefon haklarının engellendiği ileri sürüldü.

Özbay’ın “tutuklu kimlik kartı” uygulamasının kaldırılması talebiyle başta Adalet Bakanlığı olmak üzere birçok kuruma dilekçe gönderdiğini ifade eden vasisi Emir Karakum, “Koşullar ne olursa olsun sevdiklerimizin yanında olmaya devam edeceğim. Tuğçenur siyasi bir tutsak, hapishanenin dayattığı suçlu kimlik kartının, siyasi kimliğine ve onuruna saldırı olduğunu biliyoruz” dedi.

GÖRÜŞ YASAĞI SÜRÜYOR

Emir Karakum, yaklaşık 5 aydır telefon ve açık görüş hakkını kullanamadıklarını, kıyafet ve kitap gönderimlerinin de ‘tanınmıyor’ gerekçesiyle geri çevrildiğini aktardı.

Özbay’ın 9 yıldır aynı hapishanede bulunmasına rağmen bu gerekçenin sunulmasına tepki gösteren Karakum, konuya ilişkin milletvekillerinin soru önergeleri verdiği, Meclis’te basın açıklamaları yapıldığını ancak tüm bu girişimlere rağmen temel hak ihlallerinin devam ettiğini vurguladı.