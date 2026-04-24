Açlık grevinde 5. gün: Bir Doruk Madencilik işçisi daha fenalaştı

Hakları için direnen Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'da başlattıkları açlık grevinin 5. gününde bir madenci daha fenalaştı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Direnişe devam kararımızı açıkladığımız sırada, açlık grevinin 5. günündeki bir madenci kardeşimiz daha fenalaştı. Madencinin talepleri derhal kabul edilsin! Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi. TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi. Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması. İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması. Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi. Madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması."