Açlık grevindeki Fernas işçileri gözaltına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan madencilerin Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları oturma eyleminin 52., açık gervinin 2. gününde polis müdahalede bulundu.

Parktaki 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi “Kamu güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan gözaltına alındı. İşçilerin parkta kaldıkları alan polisler tarafında bariyerlerle kapatıldı.

Bağımsız Maden İş X hesabında yaptığı paylaşımda, 2 gündür açlık grevinde olan tüm işçilerin ve sendika yöneticilerinin gözaltına alındığı duyurdu.



Açıklamada, “Görün AKP Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu kudretli ilişkilerini! Tüm bu ilişkiler 301'ler sessizce ölsün diye gece gündüz çalışıyor. Kurtuluş Parkı'nda açlık grevinde olan tüm madenciler ve sendika yöneticilerimiz gözaltına alındı. Biz Soma'dan yerin altından geldik kimseden korkmuyoruz. Herkesi bulunduğu yerde ses çıkartmaya çağırıyoruz” denildi.