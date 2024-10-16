Açlık grevindeki Fernas işçilerinin Kurtuluş Parkı'na girişi engellendi: Fenalaşan bir işçi hastaneye kaldırıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılan Fernas Madencilik işçilerinin direnişi 52. gününde devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapmak istedikleri yürüyüşün kolluk gücüyle engellenmesinin ardından 14 Ekim'de açlık grevi başlatan işçilerin, bugün Ankara'daki Kurtuluş Parkı'na girişi Valilik kararıyla engellendi.

Polis ablukası sırasında fenalaşan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın X hesabından yapılan paylaşımda, işçilerin başına bir şey gelmesi durumunda sorumluların Ankara Valisi Vasip Şahin ve Fernas'ın patronu AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu olduğu ifade edildi.

"SÖYLENECEK HER ŞEYİ SÖYLEDİK SIRA SİZDE"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Madencinin başına bir şey gelirse sorumlusu validir, Ferhat Nasıroğlu'dur! Açlık grevimizin 3. gününde Kurtuluş Parkı'na girişimiz valinin emriyle engelleniyor. Bir arkadaşımız ablukada fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Biz söylenecek her şeyi söyledik, sıra sizde!"

Madencinin başına bir şey gelirse sorumlusu validir, Ferhat Nasıroğlu'dur!



Açlık grevimizin 3. gününde Kurtuluş Parkı'na girişimiz valinin emriyle engelleniyor. Bir arkadaşımız ablukada fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.



Biz söylenecek her şeyi söyledik, sıra sizde!#MadenciyeSes pic.twitter.com/CTu5Mjo7S6 — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 16, 2024

NE OLMUŞTU?

Üç madencinin sendikaya üye olmalarının ardından 19 Ağustos’ta işten çıkarılması üzerine maden ocağında çalışan tüm madencilerin iş bırakmasıyla başlayan eylemler, üzerinden geçen 50 gün içerisinde Manisa’dan Ankara’ya kadar ulaştı.

2 Ekim’den bu yana Kurtuluş Parkı’nda yalınayak nöbet tutarak direnen madenciler 10 Ekim’de parktan Meclis’e yürümek istedi ancak karşılarında yine polisi buldu.

Direnişin 50. gününde Kurtuluş Parkı’ndan Enerji Bakanlığı’na yürümek isteyen madencilere polis müdahale etti.

Müdahaleye ve engellemelere tepki gösteren işçiler 14 Ekim’de açlık grevi başlattı.