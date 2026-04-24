Açlık grevindeki madenciler ablukaya alındı!

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki eylemleri sürüyor.

Aylarca maaş alamadıklarını söyleyen Doruk Madencilik işçileri, Ankara’da açlık grevi ve oturma eylemini sürdürüyor.

Açlık grevlerinin beşinci gününde maden emekçileri, eylemde oldukları Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi.

Polis, maden işçilerini ablukaya aldı. Günlerden beri aç olan madenciler, protesto için de üstlerini çıkardı.

İşçiler, "Direne direne kazanacağız" sloganı attı. Haklarını almadan ayrılmayacaklarını belirten madenciler, baretlerini yere vurarak ablukaya tepki gösterdi.

Abluka sırasında da iki emekçi fenalaştı. Alana gelen ambulanslar ile madenciler, hastaneye sevk edildi.

MADEN İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ NE?

Doruk Madencilik işçileri, aylardır maaş alamadıklarını, fazla mesailerinin ve geçmiş tazminatlarının ödenmediğini, sık sık ücretsiz izne çıkarıldıklarını belirtiyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın aktardığına göre maden 2016’da TMSF’ye geçti, 2022’de ise Yıldızlar SSS Holding’e devredildi. Sendika, bu süreçten sonra hak kayıplarının arttığını savunuyor. Ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle çalışan sayısının 1200’den 250-300 seviyesine düştüğü ifade ediliyor.

İşçiler, ödenmeyen maaşlarının ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesini istiyor. TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan tüm işçilere tazminat verilmesi de talepler arasında yer alıyor.

Madenciler ayrıca rızaları dışında uygulanan ücretsiz izinlerin kaldırılmasını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamı sağlanmasını, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesini ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin sağlanmasını talep ediyor.