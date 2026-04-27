Açlık grevindeki madenciler, Enerji Bakanlığı'na yürüyecek

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16. gününde, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Açlık grevindeki madenciler, bugün saat 12.00'de Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyecek.

Sendika, sosyal medya paylaşımıyla yürüyüşe çağrı yaptı: "Açlık grevimizin 8. gününde, saat 12.00'de Kurtuluş Parkı'ndan yola çıkıp Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyoruz. Tüm emek dostlarını madenciye sahip çıkmaya davet ediyoruz."

İşçileri dün, CHP heyeti, DİSK’e bağlı 11 sendika yetkilisi ve Gençlerbirliği taraftarı ziyaret etti.

Doruk Madencilik işçileri, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm taleplerini şöyle sıralıyor:

• Ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi,

• TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan, dava açmış ve açmamış tüm işçilere tazminatlarının verilmesi,

• Çalışanlara rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının sağlanması,

• Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

• Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin garanti altına alınması.