Açlık grevindeki madencilere polis müdahalesi: Başaran Aksu gözaltına alındı

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16. gününde, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

Yürüyüş öncesi parkın etrafında yüzlerce polis konuşlanırken çok sayıda gözaltı aracı görüldü. Günlerdir aç olan madenciler, protesto için üstlerindeki kıyafeti de çıkardı.

Açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçileri açıklama yapıyor #Canlı https://t.co/rtwpJ5GB6U — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) April 27, 2026

Ablukaya alınan açlık grevindeki madenciler, 12.00'de Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi ancak polis müdahale etti.

Polis, dayanışma için parka gelenlere de müdahale etti.

Maden işçileri, barikatı aştığı takdirde tek şerit halinde bakanlığa yürümek istiyor. Madenciler, barikatı aşmak için direniyor.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Ankara Milletvekili Okan Konuralp, madencilerle birlikte barikatin en önündeydi.

Polis, dayanışmaya gelenleri ve basın emekçilerini biber gazıyla uzaklaştırdı. Ardından ilk barikatı aşan işçiler, ikinci barikatın önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

BAŞARAN AKSU VE GÖKAY ÇAKIR GÖZALTINA ALINDI

Oturma eyleminin ardından konuşan Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, şunları kaydetti:

"Bu sorunu bugün çözmek istiyoruz. Daha da bir açıklama yapmayacağız. Madenciler çare oluşuncaya kadar susacak. şimdi tekrar bakanlığa yürümek için barikatlara gideceğiz. Biz gözaltına alınırsak Ankaralılardan ricamız yarın saat 17.00'da Yıldızlar Holding'i protesto etmek için holdingin önüne gitsinler. 85 milyonun ortak kavgasını temsil ediyoruz, kimseyle kavgamız yok. Herkes aynı durumda. Bu tabloyu değiştirmek için de mücadele ediyoruz. Eğer suç varsa genel başkanla bana aittir."

Madenciler, saat 13.40'ta bir kez daha bakanlığa yürümek istedi. Polis, biber gazıyla müdahale etti.

Müdahale sonucu Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır gözaltına alındı.

Madencilerin direnişi barikat önünde oturma eylemiyle devam ediyor.