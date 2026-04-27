Açlık grevindeki madencilere polis müdahalesi: Gözaltına alınan Başaran Aksu bırakıldı

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16. gününde, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

Yürüyüş öncesi parkın etrafında yüzlerce polis konuşlanırken çok sayıda gözaltı aracı görüldü. Günlerdir aç olan madenciler, protesto için üstlerindeki kıyafeti de çıkardı.

Ablukaya alınan açlık grevindeki madenciler, 12.00'de Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi ancak polis müdahale etti.

Fotoğraf: Evrensel

Polis, dayanışma için parka gelenlere de müdahale etti.

Maden işçileri, barikatı aştığı takdirde tek şerit halinde bakanlığa yürümek istedi. Ancak, barikatı aşmak isteyen madencilere polis yine müdahale etti.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da madencilerle birlikte barikatin en önündeydi.

Polis, dayanışmaya gelenleri ve basın emekçilerini biber gazıyla uzaklaştırdı. Ardından ilk barikatı aşan işçiler, ikinci barikatın önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

BAŞARAN AKSU VE GÖKAY ÇAKIR GÖZALTINA ALINDI

Oturma eyleminin ardından konuşan Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, şunları kaydetti:

"Bu sorunu bugün çözmek istiyoruz. Daha da bir açıklama yapmayacağız. Madenciler çare oluşuncaya kadar susacak. şimdi tekrar bakanlığa yürümek için barikatlara gideceğiz. Biz gözaltına alınırsak Ankaralılardan ricamız yarın saat 17.00'da Yıldızlar Holding'i protesto etmek için holdingin önüne gitsinler. 85 milyonun ortak kavgasını temsil ediyoruz, kimseyle kavgamız yok. Herkes aynı durumda. Bu tabloyu değiştirmek için de mücadele ediyoruz. Eğer suç varsa genel başkanla bana aittir."

Madenciler, saat 13.40'ta bir kez daha bakanlığa yürümek istedi. Polis, bir kez daha biber gazıyla müdahale etti.

Müdahale sonucu Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır gözaltına alındı.

Madencilerin direnişi barikat önünde oturma eylemiyle devam ediyor.

İFADE İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Aksu ve Başaran'ın ifade işlemlerinin sona erdiğini duyurdu.

Başaran Aksu ve Gökay Çakır’ın ifade işlemleri sonra erdi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakılacaklar. — ÇHD Ankara Şube (@chdankara) April 27, 2026

AKSU VE ÇAKIR BIRAKILDI

Gözaltına alınan Başaran Aksu ve Gökay Çakır, 5 saatin ardından bırakıldı. Bırakılmasının ardından basına konuşan Gökay Çakır, "Önce köylerimizi elimizden aldılar, sonra bizi şehirlere getirip maden patronlarına köle yaptılar. Şimdi maaşımızı da ödemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Başaran Aksu ise "Ya düzen değişecek ya bu halk isyan edecek. Böyle herkesi holdinglere soydurarak yönetilemeyeceğini biliyorlar. Mesele öyle Yıldızlar SSS Holding'i sıkıştırıp para ödettirerek çözülecek bir mesele değil. Mesele tüm holdinglerin, memleketin her yerinde yaptığını faaliyetlerdir" açıklamasında bulundu.