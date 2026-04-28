Açlık grevindeki madencilerin direnişi sürüyor: Sendika temsilcileri, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek

Ankara’da, direnişlerinin 17’nci açlık grevinin 9’uncu gününde haklarını arayan Doruk Madencilik işçileri ile iktidar ve sermaye arasındaki tansiyon devam ediyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin "patron söz verdi, paralar yatıyor" açıklamasıyla eylemi sonlandırma çabasına, maden işçilerinden ve sendika avukatı Mert Batur’dan yanıt geldi. Bakan’ın polis şiddetini "marjinal gruplar" bahanesiyle meşrulaştırmasına tepki gösteren işçiler, "Vaat değil, gasp edilen her kuruşumuz için somut adım bekliyoruz" diyerek direnişin vitesini yükseltti.

Madenciler sadece tazminatlarını değil, yıllardır emek verdikleri, şirket tarafından gasp edilen tüm hakları için bugün Yıldızlar SSS Holding’in kapsısına dayanacağını duyururken İstanbul Barosu da yarın Ankara’ya giderek madencilere destek vereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamalarda, holding patronu Sabahattin Yıldız ile görüştüğünü belirtti. Çiftçi, bakanlık ricasıyla patronun ödemeyi kabul ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem bitsin dedik. Patron 'tamam' dedi. Paralar madencilerin hesaplarına yatıyor."

Bakan, polisin madencilere yönelik sert müdahalesini ise "yasadışı marjinal grupların sızdığı" iddiasıyla savundu.

BAKAN ÇİFTÇİ, SENDİKA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Halk TV'nin aktardığı bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile bir araya gelecek.

Sendika avukatı Mert Batur’un da aralarında bulunduğu üç kişilik işçi heyeti, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye katılmak üzere harekete geçti.

İşçilerin talepleri doğrudan Bakan Çiftçi'ye iletilecek.

"MARJİNAL DENİLEN HALKIN TA KENDİSİ"

Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mert Batur, Bakan Çiftçi’nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve ödemelerin yalnızca cüzi bir miktarı kapsadığını vurguladı. Batur, işçilerin yaşadığı darp ve hak gasplarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bakanın ücretlerin ödeneceğine yönelik açıklamaları, ödemeleri manipüle etmek içindir. Ödemeler alacak kalemlerinin cüzi bir miktarını karşılıyor. İşçilerin 15 yıllık tazminat haklarının, 15 yıldır gasp edilen özlük haklarının son kuruşu ödenene kadar bizim eylemlerimiz sürecek. Bu işçiler ücretsiz izne, kendi istekleri dışında çıkarılmış, bazı işçiler haklarını bırakıp gitmiş, patron bu işçilerin haklarına çökerek sermayesini büyütüyor. İşçiler çok vaat dinledi, artık vaat dinlemek istemiyor, somut adımlar atılmadan da eylemi bırakmamaya kararlılar."

POLİS MÜDAHELESİNDE KABURGASI KIRILDI

Bakan’ın “Marjinal grup” söylemine tepki gösteren Batur, işçilerin müdahalede hastanelik olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Burada ‘marjinal’ denilen grup halkın, işçilerin ta kendisidir. Direnişimizin başından bu yana halkın desteğiyle eylemlerimiz sürüyor, destek için gelen halkın sol-sosyalist örgütlü kesimi de desteklerini ilk günden bu yana bırakmıyor. ‘İşçiyi dövdük, biber gazı sıktık’ dememek için ‘marjinal grup’ diyorlar. Bir maden işçisinin kaburgası kırıldı, şu an hastanede. Bir başka işçinin ise bacağında ağır darbeler var. Açlık grevine girmemesi gereken bir kısım işçiyi ikna ettik ancak bir kısmı artık son yöntem olan açlık grevini haklar verilmeden bırakmayacaklarını söyledi."

İŞÇİLER NE TALEP EDİYOR?

Bağımsız Maden İş Sendikası, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada direnişin talepler karşılanana kadar süreceğini ilan etti. Sendikanın sunduğu 6 temel talep şunlar:

Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının tamamının ödenmesi.

Haksızca işten çıkarılan tüm işçilere tazminat haklarının verilmesi.

Dayatılan ücretsiz izin uygulamasının derhal kaldırılması.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) kurallarına uygun ortam sağlanması.

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi.

Madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması.

İSTANBUL BAROSU ANKARA YOLUNDA

Dayanışma dalgası büyürken, İstanbul Barosu da bir açıklama yaparak 29 Nisan Çarşamba günü Ankara’ya gideceklerini duyurdu. Baro tarafından yapılan açıklamada, Emeğin çığlığına sessiz kalmıyoruz. Madencilerin mücadelesi yalnızca kendi hakları için değil; emeğin, adaletin ve insanlık onuru içindir” denilerek yetkililer çözüm üretmeye çağrıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Barosu olarak; emeklerinin karşılığını alamadıkları için hak arama mücadelesine başlayan, günlerdir büyük bir kararlılıkla direnen ve 9 gündür açlık grevinde olan madencilerin yanındayız. Alın terinin karşılığını talep etmek en temel haktır. Ücretleri ödenmeyen işçilerin, seslerini duyurabilmek için yürümek ve bedenlerini ortaya koymak zorunda bırakılması, sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Madencilerin mücadelesi yalnızca kendi hakları için değil; emeğin onuru, adalet ve insanlık onuru içindir. Bu nedenle, İstanbul Barosu olarak; dayanışmayı büyütmek, hukukun ve adaletin yanında durduğumuzu göstermek ve madencilerin haklı taleplerine destek vermek amacıyla 29 Nisan Çarşamba günü Ankara’ya gidiyoruz. Yetkilileri, bu haklı talebi görmezden gelmek yerine, derhal çözüm üretmeye ve işçilerin mağduriyetini gidermeye çağırıyoruz. Emeğin değersizleştirilmediği, hak aramanın bedelinin açlık ve yoksulluk olmadığı bir düzen için mücadele eden herkesin yanındayız.”

YILDIZLAR HOLDİNG ÖNÜNE ÇAĞRI

Direnişin adresi bugün saat 18.00’de Çankaya’daki Yıldızlar SSS Holding önü olacak.