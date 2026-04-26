Açlık grevindeki madencilerin eylemi sürüyor
Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, açlık grevinin 7. gününde Kurtuluş Parkı’ndaki eylemlerini sürdürürken, talepleri karşılanana kadar direnişe devam edeceklerini ve yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyeceklerini duyurdu.
Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, açlık grevlerinin 7. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişlerini sürdürüyor.
İşçiler, tüm talepleri karşılanana kadar parktan ayrılmayacaklarını vurguluyor. Sendika sosyal medya hesabından, bugün saat 09.00'dan itibaren parkta olacaklarını duyurdu.
Madenciler yarın (27 Nisan Pazartesi) ise saat 12.00'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyecek.
Dün işçilere CHP Keçiören İlçe Başkanlığı, KESK Konfederasyonu, Tüm Emekliler Sendikası, SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Barosu, Ankara Tabip Odası, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz destek vermişti.
Doruk Madencilik işçileri, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm taleplerini şöyle sıralıyor:
• Ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi,
• TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan, dava açmış ve açmamış tüm işçilere tazminatlarının verilmesi,
• Çalışanlara rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının sağlanması,
• Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
• Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin garanti altına alınması.