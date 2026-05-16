Açlık grevindeki tutsağın durumu giderek ağırlaşıyor

İzmir Aliağa’da bulunan Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Tuğçenur Özbay, süresiz açlık grevinin 108’inci gününde ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Özbay’ın 45 kiloya kadar düştüğü, denge kaybı yaşamaya başladığı ve ağzında yaralar oluştuğu belirtildi. Özbay’ın vasisi Emir Karakum, Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde yaklaşık 6 ay önce başlatılan “Tutsak Kimlik Kartı” uygulamasını kabul etmediği gerekçesiyle Özbay’ın ailesi ve vasisiyle görüştürülmediğini belirtti. Karakum, “6 aydır vasisi olarak telefon görüşü ve ziyaret görüşü yapamıyoruz. Annesi ve akrabaları da bu gerekçelerle görüştürülmüyor” dedi.

Karakum, Özbay’ın açlık grevinde olması nedeniyle her gün idari amir, psikolog, hemşire ve gardiyanlardan oluşan bir heyetin kameralar eşliğinde koğuşa giderek “Tedavi olmak istiyor musun?” sorusunu yönelttiği belirtilerek, “Bunun her gün psikolojik işkence olarak yapıldığını biliyoruz. Tuğçe hasta değil, direnişçi” ifadelerine yer verildi.

SESİMİ DUYURMAYA ÇAĞIRIYORUM

Karakum ayrıca, “Tuğçenur’un sağlığı düşünülüyorsa gasp edilen hakları uygulansın” çağrısında bulunarak, sağlık sürecinin bağımsız hekimler tarafından takip edilmesini ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Özbay’ın yazdığı mektupta ise şu ifadelere yer verildi: “Yüzüm halka dönük olduğu için, adalet mücadelesi verdiğim için tutuklandım. Yüz yüze gelemesem de dört duvar ardında mücadele edenlere omuz vermeye devam ettim, ediyorum. Hapishanede var olan haklarımızı; telefon, ziyaret gibi haklarımızı, suçlu kimliği bulundurmadan kullanmamız yasak. Herkesi bu kanunsuz uygulama son bulsun diye sesimi duyurmaya çağırıyorum.”

Öte yandan şair Ataol Behramoğlu, Özbay için sosyal medya hesabından destek videosu yayımladı. Behramoğlu, “Özbay, Şakran Cezaevi’nde açlık grevinde. Nedeni; onur kırıcı bir dayatma olan, boynuna mahkûm kartı asılması zorunluluğu. Buna karşı direniyor. Yaşamı tehlikede” dedi.