Açlık grevindeki tutsaklara zorla müdahale

Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ve kuyu tipi cezaevlerinin kapatılması talebiyle 200 günü aşkın süredir açlık grevinde olan Gürkan Türkoğlu, Hüseyin Özen ve Tahsin Sağaltıcı’nın istekleri dışında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Açlık grevinin 242’nci gününde olan Hüseyin Özen’in kardeşi Altun Özen, zorla müdahalenin ölümcül olabileceğine dikkat çekti.

Özen “Abim kuyu tipi cezaevlerinin kapatılması, ailesine yakın ve insani koşullara sahip bir cezaevine nakledilmesi talebiyle açlık grevinde. Şu anda vücudunda yaraları var ve konuşma bozuklukları başladı. Ancak tedavi istememelerine karşın Antalya Şehir Hastanesi’ne zorla müdahale için götürüldü” dedi.

"ZORLA MÜDAHALE DURDURULSUN, TALEPLER KABUL EDİLSİN"

Abisi ile görüşmediğine dikkat çeken Özen, “Müdahale edilip edilmediğini bilmiyoruz. Taleplerinin kabul edilmesi için tüm kurumlara başvurduk ama hiçbir sonuç alamadık. Cuma günü hastaneye götürülmüşler ve şu anda görüşemiyoruz, ne durumdalar bilmiyoruz. Biz bu zorla müdahaleyi durdurup talepleri kabul edilsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özen, zorla müdahalenin sürmesi durumunda Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan hasta tutsakların da süresiz açlık grevine başlayacağını belirtti.