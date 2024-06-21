Açlık Oyunları'nın Başkan Snow'u Donald Sutherland hayatını kaybetti

Özellikle 'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmleriyle bilinen aktör Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

"The Dirty Dozen" (12 Kahraman Haydut), "MASH", "Animal House", "Ordinary People", "Pride and Prejudice" ve "Hunger Games" serisi de dahil olmak üzere pek çok filmde rol alan, Hollywood'un ikonik oyuncularından Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kanadalı aktörün ölüm haberini, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kiefer Sutherland sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şunları söyledi:

"Büyük bir üzüntüyle size babam Donald Sutherland'ın vefat ettiğini söylüyorum. Şahsen sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman iyi, kötü ya da çirkin bir rolden korkmadı. Yaptığı şeyi sevdi ve sevdiği şeyi yaptı ve kimse asla bundan fazlasını isteyemez. İyi yaşanmış bir hayat."

200’ün üzerinde filmde rol alan Donald Sutherland, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi görüyordu. Kanadalı oyuncunu en önemli rollerinden biri Kore Savaşı’ndaki sağlık görevlileri hakkındaki 1970 yapımı 'MASH'daki 'Cerrah Hawkeye Pierce' rolüydü.

DONALD SUTHERLAND KİMDİR?

17 Temmuz 1935’te Kanada’nın New Brunswick kentinde doğan Donald Sutherland, 1957’de Londra’ya gitmek üzere Kanada’dan ayrılmadan önce bir radyoda muhabir olarak çalıştı. Daha sonra Londra Müzik ve Dram Sanat Akademisi’nde eğitim gördü.