Açlık sınırı 20 bin TL'nin üzerinde: 'Asgari ücret' detayı

Türk-İş, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Kasım 2024 tarihli araştırmada dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 20 bin 532 TL oldu.

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı olarak ifade edilen "yoksulluk sınırı" ise 66 bin 976 TL olarak belirtildi.

Araştırmada, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 26 bin 712 TL olduğu görüldü.

Asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki fark ise 9 bin 700 TL oldu.

Araştırmaya göre mutfak enflasyonu aylık bazda 0.64, 12 aylık yüzde 46.60 ve yıllık bazda yüzde 67.20 olarak hesaplandı.

"ASGARİ ÜCRET 7 GÜN YETİYOR"

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Giderek artan hayat pahalılığı, gelir dağılımda ve vergide adaletsizlik, başta işçiler olmak üzere, toplumun dar ve sabit gelirli tüm kesimlerinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmış ve her geçen gün ağırlaştırmaya devam etmektedir" denildi.

"Bugün itibariyle mevcut asgari ücret dört kişilik bir aile için ancak 7 gün yetiyor" denilen açıklamda, şunlar kaydedildi: "İnsan onuruna yaraşır gelir düzeyini sağlayacak bir ücret karşılığında çalışılması anayasal bir hak olmasına rağmen milyonlarca çalışan ailesiyle birlikte düşük ve yetersiz kazanç ile hayatının sürdürmek durumunda bırakılmaktadır. Ekonomik krizden çıkış için çalışanlardan özveri beklenmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil mağdurudur. Ülkemizde gelir ve servet eşitsizliğini dengeleyecek adil bir vergi sistemi ile bütüncül sosyal politikalara ihtiyaç duyulmaktadır."