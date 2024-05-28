Açlık sınırı 20 bin TL’ye dayandı

Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas giderek açılıyor. KAMU-AR raporuna göre, yılın ilk beş ayında 3 bin 443 TL artan açlık sınırı 19 bin 926 TL’ye, 12 bin 368 TL artan yoksulluk sınırı 59 bin 353 TL’ye yükseldi.

Ekonomi Servisi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin mayıs ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; açlık sınırı mayıs ayında bir önceki aya göre 36 lira artarak 19 bin 926 liraya yükselirken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 1110 liralık artışla 39 bin 426 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 148 lira artarak 59 bin 353 liraya çıktı. Böylece yılın ilk beş aylık döneminde açlık sınırı 3 bin 443 lira, yoksulluk sınırı ise yüzde 12 bin 368 lira arttı.

Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 8 bin 116 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 20 bin 84 lira ve yoksulluk sınırı ise 28 bin 201 liralık artış kaydetti.

GIDA HARCAMALARI HER KALEMDE ARTTI

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et-balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar yıllık olarak 2 bin 541 lira artarak 5 bin 995 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama geçen yılın aynı ayına göre ise 166 liralık artışla 422 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 160 lira artarak 4 bin 545 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise bin 774 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para mayısta 86 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 992 lira artarak bin 972 lira, sebze harcaması ise önceki aya göre 316 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 768 lira artarak 2 bin 131 lira oldu.

ULAŞTIRMA HARCAMALARI 12 BİN LİRAYI AŞTI

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama mayıs ayında 31 lira artarak bin 572 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları değişmedi ve 826 lirada kaldı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 14 lira artarak 566 lirayı buldu. Mayısta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 785 liraya yükselirken, barınma (kira dâhil) harcamaları 8 bin 877 lira, ev eşyası harcamaları 5 bin 107 lira, sağlık harcamaları bin 645 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 12 bin 323 liraya yükseldi. Haberleşme harcamaları bin 271 liraya, eğlence ve kültür harcamaları bin 213 liraya, eğitim harcamaları 840 liraya, tatil-otel harcamaları 4 bin 200 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 2 bin 166 liraya çıktı. Gıda dışı harcamaları da bu yılın ilk beş aylık dönemde 9 bin 72 lira artış gösterdi.