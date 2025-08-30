Açlık sınırı 27 bin 111 lira

Ekonomi Servisi

Açlık sınırı, bu yıl temmuzda ara zam yapılmayan asgari ücreti 5 bin 7 lira aştı.

Türk-İş'in ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, ağustosta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 27 bin 111 liraya yükseldi. Bu tutar geçtiğimiz ay 26 bin 413 lira olarak hesaplanmıştı.

Türk-İş'e göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,64 olarak gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 40,68 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 41,46'yı buldu. Açlık sınırı, en düşük emekli aylığını tam 10 bin 230 lira aştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise asgari ücretin 1,5 katını aşarak aylık 34 bin 981 lira oldu.

Temel gereksinimlerden gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri kalemler için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 88 bin 310 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar bir önceki ayda 86 bin 36 liraydı. Ağustos ayında yoksulluk sınırı, asgari ücretin 4 katı olarak gerçekleşirken en düşük emekli aylığını da 5 kattan fazla aştı.