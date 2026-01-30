Açlık sınırı açıklandı: Bir yılda yüzde 41 arttı

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan araştırmanın 2026 Ocak ayı sonucu yayımlandı.

Buna göre dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 31 bin 224 TL'ye yükseldi. Geçen yıl ocak ayında bu rakam 22 bin 131 TL'ydi.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 101 bin 706 TL'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 40 bin 541 TL oldu.

Gıda enflasyonu Ocak'ta aylık yüzde 3,58, on iki aylık yüzde 41,08, yıllık ortalama yüzde 39,79 olarak hesaplandi.

Açıklamada asgari ücret ve yaşam maliyeti arasındaki açığın derinleştiğine dikkat çekildi.