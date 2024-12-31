Açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı

Ekonomi Servisi

Türk-İş’in son araştırması açlık sınırının 21 bin TL’yi aştığını gösterdi. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen adıyla açlık sınırı 21 bin 83 olarak kaydedildi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 27 bin 364 TL ’ye yükseldi.

Araştırmaya göre aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 68 bin 675 TL olarak kaydedildi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında gerçekleşti. 12 aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu.

Türk-İş araştırmasında 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücreti eleştirdi. Türkiye’nin ekonomik durumu ayrıntılı olarak raporlarla ortaya konulmasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışanların geçim şartları konusunda resmi bir çalışma yapmadığı ifade edildi. Rapor şöyle devam etti: "Enflasyonun nedeni asgari ücret değil ya da ücretler değildir. Toplumun çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışanlar, insan onuruna yaraşır geçim şartlarını sağlayacak ücret karşılığında çalışmalıdır. Ekonomik büyümeden payını adilce alabilmelidir."