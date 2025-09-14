Açlık sınırı asgari ücreti solladı

EKONOMİ SERVİSİ

Sofralardaki yangın, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) yayımladığı Ağustos 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu’na göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 149 lira olarak gerçekleşti. Böylece açlık sınırı, 26 bin 5 lira olan asgari ücretin 144 lira üstüne çıktı.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 347 lira olurken bu değer yetişkin bir kadın için 6 bin 969 lira, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 281 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise 4 bin 553 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI 90 BİN TL’Yİ AŞTI

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 90 bin 450 liraya ulaştı. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamalarının toplam tutarı ise en az 42 bin 234 lira olarak gerçekleşti. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 42 bin 234 lira olarak tespit edildi. BİSAM temmuzda açlık sınırının 25 bin 952 TL, yoksulluk sınırının 89 bin 768 TL olduğunu hesaplamıştı. Aynı ayda tek başına yaşayan birinin yoksulluk sınırı ise 42 bin 4 lira olarak tespit edilmişti.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 871 TL

Rapora göre günlük harcama gereksinimi 871 TL’yi aştı. Günlük harcamalarda Ağustos 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 272 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu. İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 219 lira ile süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 164 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 78 oldu.

Günlük harcama tutarı diğer ürün gruplarında ise şöyle gerçekleşti:

• Katı yağ ve sıvı yağ için 43 lira

• Şeker, bal, reçel ve pekmez için 21 lira.

• Yumurta için 14 lira

Rapordaki daha dar gruplandırmaya göre meyve-sebze günlük 272 liralık harcama gereksinimi ve yüzde 31,2’lik oranı ile ilk sıradaki yerini korudu. Et, yumurta ve kurubaklagil yüzde 25,1 ile ikinci sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı da yüzde 25,1 oldu. Ekmek ve tahıl grubunun toplam içindeki payı yüzde 11,2, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7,3 oldu.