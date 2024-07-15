Açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin lira üstüne çıktı!

İktidar asgari ücrete ara zam yapmayacağını açıklarken, milyonlarca çalışan açlık ve yoksulluğa mahkûm ediliyor. BİSAM'ın araştırmasına göre açlık sınırı 19 bin 44 liraya ulaştı ve 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2 bin lira üzerine çıktı.

Ekonomik krizin faturasını kemer sıkma politikalarıyla halka kesen AKP iktidarı asgari ücrete ara zam yapmayacağını duyururken, milyonlarca emekçi sefalet ücretiyle yaşamanı sürdürmeye çalışıyor.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2024 Dönemi Raporu’nu açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 44 liraya, yoksulluk sınırı 65 bin 874 liraya ulaştı.

Böylece açlık sınırı, 17 bin 2 lira olan asgari ücret karşısında erimeye devam etti.

GÜNLÜK YAPILMASI GEREKEN HARCAMA 634 LİRA

Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 30 bin 604 lira olarak hesaplandı.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı 634,80 lira olarak saptandı.