Açlık Sınırı Ne Kadar? TÜRK-İŞ Kasım 2025 Verileri Sonrası Asgari Ücret Tartışması

Türkiye’de milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü, her ay açıklanan açlık sınırı ve yoksulluk sınırı verilerinde. TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 raporu, mutfaktaki yangının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle 2026 asgari ücretinin 28.075 TL olarak açıklanmasının ardından, “asgari ücret açlık sınırını karşılıyor mu?” sorusu yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

TÜRK-İŞ KASIM 2025 AÇLIK SINIRI NE KADAR?

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması, yani açlık sınırı 29.828 TL olarak hesaplandı.

Bu rakam, yalnızca mutfak masrafını kapsıyor. Kira, ulaşım, elektrik, su, doğalgaz, eğitim ve sağlık gibi temel harcamalar bu tutara dahil değil.

YOKSULLUK SINIRI KAÇ TL OLDU?

TÜRK-İŞ verilerine göre, gıda harcamasına ek olarak barınma, ulaşım, giyim, eğitim ve sağlık gibi tüm zorunlu ihtiyaçlar dikkate alındığında yoksulluk sınırı 97.159 TL seviyesine yükseldi.

Bu tutar, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için haneye girmesi gereken toplam geliri ifade ediyor.

BEKÂR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Kasım 2025 itibarıyla bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38.752 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, tek başına yaşayan bir çalışanın dahi asgari ücretle geçinmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2026 yılı için asgari ücret 28.075 TL olarak açıklandı. Bu rakam, önceki yıla göre artış içerse de açlık sınırı ile karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ÜZERİNDE Mİ?

Hayır. TÜRK-İŞ Kasım 2025 verilerine göre:

Açlık sınırı: 29.828 TL

2026 asgari ücret: 28.075 TL

Bu tabloya göre asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 1.753 TL altında kalıyor. Yani tek bir çalışanın geliri, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamasını bile karşılamaya yetmiyor.

MUTFAK ENFLASYONU NE KADAR ARTTI?

TÜRK-İŞ hesaplamalarına göre Kasım 2025 itibarıyla:

Aylık mutfak enflasyonu: %4,98

12 aylık mutfak enflasyonu: %45,07

Yıllık ortalama mutfak enflasyonu: %40,27

Bu oranlar, gıda fiyatlarının genel enflasyonun da üzerinde arttığını ve dar gelirli kesimlerin alım gücünün hızla eridiğini gösteriyor.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI – ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI

Gösterge Tutar (TL) Açlık Sınırı (4 Kişilik Aile) 29.828 Yoksulluk Sınırı 97.159 Bekâr Çalışan Yaşam Maliyeti 38.752 2026 Asgari Ücret 28.075

Açlık sınırı ne kadar oldu?

TÜRK-İŞ Kasım 2025 verilerine göre açlık sınırı 29.828 TL olarak açıklandı.

Yoksulluk sınırı kaç TL?

Kasım 2025 itibarıyla yoksulluk sınırı 97.159 TL’ye yükseldi.

2026 asgari ücret ne kadar?

2026 yılı için asgari ücret 28.075 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret açlık sınırını karşılıyor mu?

Hayır. 2026 asgari ücreti, açlık sınırının yaklaşık 1.753 TL altında kalıyor.

Bekâr bir çalışan asgari ücretle geçinebilir mi?

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 38.752 TL olarak hesaplandığı için asgari ücret yetersiz kalmaktadır.

TÜRK-İŞ Kasım 2025 verileri, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makasın 2026 yılında da kapanmadığını açıkça ortaya koyuyor. Artan gıda fiyatları ve yüksek mutfak enflasyonu, çalışanların alım gücünü baskılamaya devam ediyor.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kalması, geçim tartışmalarını 2026 yılında da ekonomi gündeminin merkezinde tutacak gibi görünüyor.