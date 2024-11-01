Açlık sınırı zam planını da geçti

Ekonomi Servisi

IMF’nin iktidara işaret ettiği ve ekonomi yönetiminin planladığı asgari ücrete yüzde 25’lik zam, daha hayata geçmeden açlık sınırının altında kaldı.

Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Türk-İş’in hesaplamasına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını anlatan açlık sınırı 20 bin 431,83 TL’ye yükseldi. Açlık sınırı, mevcut asgari ücretin 3 bin 430 lira üstüne çıktı. Açlık sınırı, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL’nin de 7 bin 931 üstüne çıkmış oldu. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 66 bin 553,19 TL’ye yükseldi. Ekimde yoksulluk katı, asgari ücretin 4 katı oldu.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık bir buçuk asgari ücrete eşdeğer biçimde 26 bin 526,77 TL’ye yükseldi. Yaşam maliyeti, asgari ücretin 9 bin 524 TL üstüne çıktı.

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HALKIN BEKLENTİSİ YILLIK %107

Koç Üniversitesi ve KONDA işbirliğiyle hazırlanan Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nde (TEBA) hanehalkı yıllık enflasyon beklentisi ekim ayında bir önceki aya göre 2 puan gerilemesine rağmen yüksek seyrini korudu. Yurttaşın yıllık enflasyon beklentisi ekimde yüzde 107 oldu. TEBA anketinde, tüketici davranışlarına dair tespitler de dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 42'si, enflasyon beklentisine karşı alım gücünü korumak için kredi kartı veya taksitle ödemeye yöneldi. Bakan Şimşek'in, tüketimi baskılama amacıyla hareket ettiğini iddia ettiği politikalarının etkili olmadığı raporla gözler önüne serildi. Yurttaş, enflasyon beklentisi yükseldikçe harcama talebini öne çekti.

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SEBZE MEYVENİN KİLOSU 50 TL’Yİ AŞTI

Mutfağın enflasyonu da raporda öne çıktı. Rapora göre ekimde gıda fiyatları aylık yüzde 3,03, yıllık yüzde 49,31 arttı. On aylık değişim oranı da yüzde 41,57 oldu. Raporda, dana eti fiyatında bu ay yüzde 5, kuzu eti fiyatında ise yüzde 3 artış olduğu tespit edildi. Makarna fiyatları da bir ayda yüzde 7,5 arttı. Taze meyve-sebze fiyatları bu ay sebze fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseldi. Raporda, “Pazar esnafı alım gücünün gerilemesi nedeniyle müşterilerin azalmasından şikayet etmektedir” denildi. Meyve fiyatlarında ortalamada yüzde 22,5 azalma tespit edilirken, sebze fiyatlarında ise ortalamada yüzde 21’lik artış tespit edildi. Yurttaş, ekim ayında sebzenin kilosuna ortalama 50,21 TL, meyvenin kilosuna ortalama 53,12 TL harcadı.