Açlık sınırında beklenen oldu: Her geçen ay asgari ücretin üstüne çıkıyor

TÜRK-İŞ tarafından yayımlanan Mart 2025 açlık ve yoksulluk sınırı raporu, Türkiye’de milyonlarca çalışanın karşı karşıya olduğu geçim zorluklarını net bir şekilde gözler önüne serdi. Rakamlar, özellikle sabit gelirli vatandaşlar ve asgari ücretle geçinmeye çalışanlar için alarm verici boyuta geldi.

AÇLIK SINIRI HIZ KESMİYOR

Ankara merkezli yapılan çalışmaya göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 23.615 TL olarak hesaplandı. Bu tutar, 22.104 TL’lik net asgari ücretin üzerine çıktı.

YOKSULLUK SINIRI HAYAL OLDU

Gıda harcamalarına ek olarak kira, ulaşım, sağlık, eğitim ve giyim gibi temel ihtiyaçları da kapsayan yoksulluk sınırı Mart 2025 itibarıyla 76.922 TL’ye ulaştı. Bu, bir haneye girmesi gereken en düşük toplam gelir anlamına geliyor.

BEKÂR BİR ÇALIŞAN NE KADARLA GEÇİNEBİLİYOR?

Tek başına yaşayan bir çalışanın insanca yaşayabilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 30.617 TL olarak belirlendi. Bu rakam, asgari ücretin 8.500 TL üzerinde.

MUTFAK ENFLASYONU NE KADAR ARTTI?

TÜRK-İŞ’e göre, mutfak enflasyonu yani sadece gıda ürünlerindeki fiyat artışı Mart ayında da devam etti:

Aylık artış oranı : %1,25

: %1,25 Yılbaşından bu yana artış : %12

: %12 Son 12 aylık artış : %40,62

: %40,62 Yıllık ortalama artış: %54,87

Market ve pazar fiyatlarında hissedilen artış, resmi enflasyon verilerinin çok daha üzerinde gerçekleşti.

GIDA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM: ET, SEBZE VE YUMURTA YİNE ZAMLANDI

Et ve tavuk fiyatları, bir önceki aya göre yine artış gösterdi. Özellikle kuzu etinde %4 oranında yükseliş görüldü.

Yumurta fiyatı, geçen yılın Mart ayında ortalama 5,68 TL iken bu yıl 7,54 TL’ye çıktı.

Sebze ve meyve fiyatları, mevsim geçişi nedeniyle ciddi artış gösterdi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 63 TL, meyve kilogram fiyatı ise 65 TL oldu.

Ihlamur ve salça gibi bazı temel ürünlerde de dikkat çekici fiyat artışları yaşandı.

TÜRK-İŞ’in Mart 2025 verileri, asgari ücretle geçinmenin artık yalnızca bir hayal olduğunu gözler önüne serdi. Açlık sınırının asgari ücreti geçtiği, temel gıda ürünlerinin sürekli zamlandığı ve yaşam maliyetinin hızla yükseldiği bu dönemde, dar gelirli kesimin alım gücü her geçen ay daha da azalıyor. İktidar ise asgari ücrette ara zammın söz konusu olmadığını vurguluyor.