Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı: Asgari ücret detayı dikkat çekti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 39 yıldır aralıksız sürdürdüğü "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının Aralık 2025 sonuçlarını açıkladı.

Rapor, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan kararın, piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini rakamlarla ortaya koydu.

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret 28.075 TL olarak açıklanmıştı. Ancak TÜRK-İŞ verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) aralık ayı itibarıyla 30.143 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRETİ 2 BİN TL GEÇTİ

Bu tabloya göre henüz işçinin eline geçmeyen yeni asgari ücret, sadece karın doyurmak için gereken tutarın 2.068 TL altında kaldı.

YOKSULLUK SINIRI 100 BİN TL'YE YAKLAŞTI

Gıda harcamasının yanı sıra kira, ulaşım, faturalar, eğitim ve sağlık gibi temel giderlerin dahil edildiği "yoksulluk sınırı" ise psikolojik eşik olan 100 bin TL'ye merdiven dayadı.

Aralık ayı itibarıyla 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için haneye girmesi gereken toplam tutar 98.188 TL olarak hesaplandı.

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri de bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" oldu. Tek başına yaşayan bir çalışanın aylık zorunlu harcaması 39.123 TL olarak belirlendi. Bu rakam, yeni asgari ücretin yaklaşık 11 bin TL üzerinde seyrediyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Konfederasyon, rapora ilişkin değerlendirmesinde asgari ücretin belirlenme sürecine sert eleştiriler yöneltti. TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantıda belirlenen ücretin "geçim ücreti" olmaktan uzak olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanların beklentisi yine karşılanmamış, milyonlarca işçi ve ailesi yoksulluğa mahkum edilmiştir. Belirlenen ücret, anayasal güvence altındaki insanca yaşam hakkını karşılamaktan uzaktır. Mutfak enflasyonunun yıllık yüzde 43’e dayandığı bir ortamda, asgari ücretin açlık sınırının altında kalması kabul edilemez."