Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı: Maaşın yüzde 80'i kiraya gidiyor

Ekonomik verilerin ve hayat pahalılığının gölgesinde girilen 2026 yılında, dar ve orta gelirli kesimin geçim mücadelesi derinleşiyor. BES Araştırma Merkezi’nin güncel raporu, asgari ücretli ve kamu emekçilerinin alım gücündeki kaybı çarpıcı rakamlarla ortaya koydu.

AÇLIK SINIRI 40 BİN LİRAYI GEÇTİ

Gıda fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari harcama tutarı (açlık sınırı) 40 bin 294 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET "KARIN DOYURMAYA" YETMİYOR

Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1.343 TL’yi aşmış durumda.

Tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 65 bin 38 TL’ye yükseldi.

Raporda, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL'lik asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki uçuruma dikkat çekildi. Mevcut asgari ücret, 40 bin 294 liralık açlık sınırının %43,52 altında kalarak, bir işçinin temel gıda ihtiyacını dahi karşılayamadığını gösterdi. Sendika, asgari ücretlinin bu tabloyla "sadece karnını doyurmaya çalıştığı" uyarısında bulundu.

Büyükşehirlerdeki kira artışları, kamu emekçilerini zorunlu bir "paylaşımlı yaşam" modeline itiyor. BES tarafından yapılan analizde barınma krizine dair şu saptamalara yer verildi:

Kamu emekçileri, büyükşehirlerde barınabilmek için maaşlarının %75 ila %80’ini konut giderlerine ayırmak zorunda kalıyor.

Yüksek kiralar nedeniyle memurların 3 ya da 5 kişilik gruplar halinde "öğrenci evi" benzeri paylaşımlı evlerde yaşamak zorunda kaldığı vurgulandı.