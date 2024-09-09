Açlıkla boğuşarak okumaya çalışan çocuklar için çağrı: #1ÖğünÜcretsizSağlıklıYemek

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökce, Türkiye'deki okullarda çocukların açlıkla mücadele ettiğine ilişkin verileri paylaştı. Gökce, her 3 öğrenciden 1'inin okula aç gittiğini vurguladığı açıklamasında, "Bu konu yalnızca yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli" ifadelerini kullandı ve 1 öğün ücretsiz yemek talebini dile getirdi. Gökce'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamasına göre, çocukların yüzde 60'ı haftada en az 1 gün kahvaltı yapamıyor, öğrencilerin yüzde 19,2'si ise parasızlık nedeniyle haftada en az 1 gün aç kalıyor.

Gökce'nin açıklaması şöyle:

Her 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyor

📌 Türkiye'de her 3 öğrenciden 1'i okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmıyor.

📌 Çocuklarımızın yüzde 60'ı haftada en az 1 gün kahvaltı yapmıyor.

📌 Öğrencilerin yüzde 19,2'si parasızlık nedeniyle haftada en az 1 gün aç kalıyor.

📌 Çocukların yüzde 2'si okuldan sonra hiç akşam yemeği yiyemiyor, yüzde 1,9'u ise yine ekonomik sebeplerle her gün aç kalıyor.

📌 Bu nedenle 2024 - 2025 eğitim - öğretim döneminde

@istanbulbld

'si ilk ve orta okul öğrencilerine 2 milyon okul beslenme paketi dağıtacak.

📌Bu konu yalnızca yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli. Okullarda 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek sunulması gerekiyor. #1ÖğünÜcretsizSağlıklıYemek bir ihtiyaç ve zorunluluk. Bu talebin karşılanmasını bekliyoruz.