Açlıktan sinirlenmenin bilimsel bir nedeni var

Açken daha kolay sinirlenmek, tahammülsüzleşmek ya da huysuz hissetmek çoğu insanın gündelik hayatta deneyimlediği bir durum. Bilim insanlarına göre bunun arkasında yalnızca “mide kazınması” değil, vücudun enerji ihtiyacı ile ruh hali arasındaki ilişki var.

Tübingen Üniversitesi Tıp Psikolojisi Profesörü Nils Kroemer’in The Conversation’da yayımlanan, ScienceAlert tarafından aktarılan yazısına göre araştırmacılar, açlığın insanların günlük ruh halini nasıl etkilediğini incelemek için 90 sağlıklı yetişkini bir ay boyunca takip etti. Katılımcılara sürekli glikoz ölçüm cihazı takıldı ve günde iki defaya kadar telefon üzerinden açlık-tokluk durumları ile ruh halleri soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre insanlar yalnızca kan şekeri düştüğünde değil, aç olduklarını fark ettiklerinde de daha kötü bir ruh haline girebiliyor. Ancak vücudundaki enerji değişimlerini daha doğru algılayabilen kişilerde açlığın yol açtığı olumsuz ruh hali değişimleri daha sınırlı kalıyor.

VÜCUDU DİNLEMEK RUH HALİNİ DE ETKİLİYOR

Bilim insanları bu durumu “interosepsiyon” kavramıyla açıklıyor. Interosepsiyon, kişinin vücudundan gelen sinyalleri; örneğin açlık, susuzluk, yorgunluk ya da enerji düşüşünü fark edebilme becerisi anlamına geliyor.

Araştırmaya göre vücudunun enerji ihtiyacını daha iyi fark eden kişiler, açlıkla birlikte gelen ruh hali dalgalanmalarını daha iyi yönetebiliyor. Bu da açlığın yalnızca fizyolojik değil, psikolojik bir süreç olarak da ele alınması gerektiğini gösteriyor.

AÇLIK KÖTÜ KARARLARI TETİKLEYEBİLİR

Kroemer’e göre ruh halindeki ani değişimler yalnızca kişinin kendisini değil, aile, arkadaş ve iş ilişkilerini de etkileyebilir. Açlıkla birlikte gelen tahammülsüzlük, daha dürtüsel davranışlara ve hızlı enerji veren, ancak sağlıklı olmayabilecek yiyecek tercihleri yapmaya da yol açabilir.

Yazıda, özellikle küçük çocukların vücutlarından gelen açlık ve susuzluk sinyallerini yorumlamakta zorlanabildiği, bu nedenle açlık krizlerinin daha ani yaşanabildiği belirtiliyor. Ancak hızlı tempo ve dijital dikkat dağınıklığı nedeniyle yetişkinlerin de enerji düşüşlerini fark etmekte zorlanabildiği vurgulanıyor.

ÇÖZÜM: DÜZENLİ YEMEK VE BEDENİ FARK ETMEK

Araştırmacılara göre açlıktan kaynaklanan ruh hali değişimlerini azaltmanın en basit yollarından biri düzenli yemek alışkanlığı oluşturmak. Çünkü açlık hissi çoğu zaman öğün atlandığında daha belirgin hale geliyor.

Egzersiz ve fiziksel aktivitenin de açlık sinyallerini daha iyi fark etmeye ve enerji metabolizmasını düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, vücudun ihtiyaçlarına dikkat etmenin yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh halini de koruyabileceğine işaret ediyor.