Açmadan kapatacaklar

İlayda SORKU

Kadın nüfusunun yüksek olduğu bir metropol olarak öne çıkan İzmir’de 2 milyonu aşkın kadın yaşamını sürdürüyor. Ancak erkek şiddetine maruz bırakılan kadınlar için en temel ihtiyaçlardan biri olan sığınma evleri hem sayıca yetersiz hem de nitelik açısından sorunlu. Kentte belediyelere bağlı yalnızca iki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ise dört sığınma evi bulunuyor. Bu tabloya rağmen, Buca’da yeni açılacak bir sığınma evi daha faaliyete geçmeden imar planının değiştirilmesi gündemde.

Buca Belediye Meclisi, 6 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek ayın ilk birleşim toplantısı için dikkat çeken bir imar planı değişikliğini gündeme aldı. Belediye yönetimi, tapu kayıtlarında “kadın sığınma evi ve arsası” olarak işaretli olan taşınmazın imar statüsünü “belediye hizmet alanı”ndan “özel sosyal tesis alanı”na çevirmek için plan hazırladı. Değişiklik, toplantıda görüşülecek.

YENİ AÇILACAKTI

Girişimin kadınların yaşam hakkını tehlikeye attığını belirten kadın örgütleri karara tepki gösterdi. Türkiye’de her gün ortalama üç kadının öldürüldüğünü hatırlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğlu, “Bu kadınlar neden o evlerde öldürülüyor? Çünkü çocuklarıyla birlikte çıkıp gidebilecekleri güvenli bir yerleri yok. Mevcut sığınma evleri zaten yetersiz ve tehlikeli. Söz konusu sığınma evi daha faaliyete geçmemişti, yeni açılacaktı. Ama gözden çıkarıldı, satılmak isteniyor. Yerel yönetimlerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkındayız ancak ‘tasarruf’ dendiği anda ilk gözden çıkartılan kadınlar oluyor” dedi.

İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nden Gülseren Demir ise tapu kaydında “kadın sığınma evi” olarak belirtilen alanın kamusal sorumlulukla korunması gerektiğini şu ifadelerle vurguladı: “Kadına yönelik şiddetle mücadelenin, yerel yönetimlerin temel görev ve sorumlulukları arasında olduğunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 6284 sayılı Kanun kapsamında kadınların korunmasına ilişkin hizmetlerin belediyelerce sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”

KABUL EDİLEMEZ

Öte yandan söz konusu taşınmazın tapu kaydında açıkça “kadın sığınma evi” olarak belirtildiğine dikkat çeken Demir, “Bu alana ilişkin her türlü tasarrufun, kadınların can güvenliği ve mahremiyetine saygılı bir biçimde yürütülmesi zorunludur. Kadın sığınaklarının yeri ve niteliği gizlilik ilkesiyle korunmalıdır. Bu tür yapıların açıkça tanımlanması ya da kamuoyunda tartışmaya açılması, başvuran kadınların güvenliğini riske atabileceği gibi, şiddetten uzaklaşma süreçlerini de sekteye uğratabilir” dedi.

Kadın sığınaklarının yalnızca geçici barınma alanları değil, hayati kurumlar olduğunu belirten Demir, “Bu alanların korunması ve nitelikli biçimde işletilmesi, kadınların yaşam hakkına doğrudan etki eden bir yükümlülük olup ekonomik gerekçelerle bu hizmetlerin ortadan kaldırılması kabul edilemez. Süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

HER BAKIMDAN YETERSİZ

Kadın hakları savunucuları yıllardır Bakanlığa bağlı sığınma evlerinin artırılması ve yetkililerin sık sık ziyaret etmesi için çağrı yapıyor. 2025 yılını “aile yılı” ilan eden iktidar ise bu çağrılara kulaklarını tıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son verilerine göre 2013-2024 yıllarına arasında 2 milyon 732 bin kadın şiddetle mücadele hattına başvurdu. Buna rağmen Bakanlığın 2022- 2026 Stratejik Planı çerçevesinde 2025 yılında sığınma evi sayısının 164 olması gerekirken bu sayı 149’da kaldı.

Yurt genelinde, Eskişehir, Antep, Mersin, Aydın belediyelerinde 3 adet, Uşak Belediyesi’nde 1 adet olmak üzere toplam 32 adet sığınma evi bulunuyor.

Yine Bakanlık verilerine göre toplam kapasitesi yalnızca 3 bin 579 olan sığınma evlerinin sayısı son on yılda sadece 2 adet arttı. Bakanlığa bağlı sığınma evlerinde 22 bin 945 kişiye 1 yatak düşüyor. Birçok sığınma evinde dokuz kişilik koğuşlarda kadınlarla çocukların birlikte kalmak zorunda. Sığınmaevleri hem sayısal açıdan hem nitelik bakımından yetersiz.