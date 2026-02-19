Açtığı dava reddedilmişti: İmamoğlu diplomasının iptalini İstinaf'a taşındı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin yönetim kurulu kararıyla iptal edilen 31 yıllık diploması için idare mahkemesini açtığı dava reddedilmişti.

İmamoğlu cephesi İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin ‘Ret kararını’ istinafa taşıdı. Yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için üst mahkemeye itiraz edildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart 2025'te iptal edilmişti. İmamoğlu bu kararı Danıştay'a taşımıştı.

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava geçen ay İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedilmişti.

Gerekçeli kararda, dava konusu yatay geçişin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan (21.10.1982 tarih ve 17845 sayılı Resmi Gazete) Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 2, 3, 5, 8 ve 11. maddeleri ile sonraki yıllarda yürürlüğe giren mevzuata işaret edilmişti. Kararda İmamoğlu’nun iyi niyetli olmadığı iddia edilmişti.