Açtıkları ihalede tek adres Cengiz

Sinop Boyabat’taki bakır maden sahasının adrese teslim ihale ile hükümete yakınlığı ile bilinen Cengiz Holding’e peşkeş çekileceği belirtildi. İddiaları gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “İhale şartnamesindeki ‘izabe tesisi’ şartını sağlayan tek bir firma var. O da Türkiye’deki tek izabe tesisinin sahibi Cengiz Holding. 15 Ekim’de yapılacak ihale iptal edilmeli” dedi. Yaşam savunucuları da “Ne yeraltında ne yerin üstünde hiçbir şey bırakmak istemiyorlar” diyerek yapılmak istenenlere tepki gösterdi.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada “AKP’nin Sinop Boyabat Bakır maden sahasını rekabetten uzak bir şekilde adrese teslim bir ihaleyle Cengiz Holding’e peşkeş çekmek üzere olduğunu tespit ettik. İhale şartnamesindeki verilere göre üretilecek bakırın piyasa değeri yaklaşık 10 milyar TL. Sahanın adrese ihale bedeliyse sadece 3,5 milyar TL. Aradaki fark 28 kat” dedi.

Deniz Yavuzyılmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı

KAMU ZARARI VAR

Yavuzyılmaz, şöyle devam etti: “Şartnamedeki izabe tesisi şartına göre ‘bakır uç ürünü üretmek için ya mevcutta bir tesisiniz olacak ya da yeni bir tesis kuracaksınız’ diyor. Ancak mevcutta bir tesis olmasıyla yeni bir tesis kurmak arasındaki fark 300 milyon dolar. 2004 yılında AK Parti marifetiyle Türkiye’deki tek izabe tesisi olan Samsun’daki tesis devletten özelleştirmeyle komik bir rakama sadece 33 milyon dolara Cengiz İnşaata devredildi. Cengiz inşaat bu alanda Türkiye’de doğal tekel durumuna geldi. Ve yapılan bu ihalelerle Türkiye’deki bütün bakır maden sahalarını topluyor. 15 Ekim’de yapılacak bu ihaleyi ya Cengiz inşaat alacak ya da Cengiz inşaat kendisini gizleyerek bir başka şirketin ihaleyi almasını sağlayıp ardından sahanın kendisine devredilmesini sağlayacak. İhale bu şartlarla yapılırsa MTA’nın şirketin yıllık cirosundan alacağı pay yüzde 1. Oysa ihale rekabete açık hale getirilip, devlet payının açık artırması usulüyle yapılırsa devletin yıllık cirodan alacağı pay yüzde 25. Devletin uğrayacağı kamu zararı ve gelir kaybı dikkate alınarak ihalenin koşulları mutlaka değiştirilmelidir ve 15 Ekim’de yapılacak ihale mutlaka ertelenmelidir. Bu haliyle ihalenin içine açıka fesat karıştırılmıştır.”

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EKOSİSTEME CİDDİ ZARAR

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz ise ekolojinin madenlerle tahrip edildiğini söyledi. Oğuz, şöyle devam etti; “Madenlerle doğa tahribatı oluyor, kullandıkları kimyasallar ya da siyanürlü havuzlar ekolojiye zarar veriyor. Kastamonu Hanönü’ndeki maden sahasını protesto etmiştik. İtirazımız kimyasalların Kızılırmak’a karışacağı yönünde olmasıydı. Oraya karışırsa bizi besleyen Bafra Ovası gibi ovalar biter. Orada koruma altındaki deltalar zarar görür. Güya kestikleri yerleri onarıp yeniden ağaç dikiyorlarmış. Öyle oluyor mu? Ekosisteme zarar veriyorlar. Maden Yasası bizim için korkunç. Ne yer altında ne yerin üstünde hiçbir şey bırakmak istemiyorlar.”