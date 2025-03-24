Acun Günay kimdir? Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'ın yaşamı ve sanat hayatı

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Acun Günay, sanat hayatına henüz 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak adım attı. Sahne sanatlarına duyduğu tutku, onu dansın büyülü dünyasında önemli bir isim haline getirdi. 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde dansçı olarak yer alırken, Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan ile tanıştı. Bu karşılaşma, yalnızca sanat kariyerinde değil, özel hayatında da derin izler bırakan 30 yıllık bir birlikteliğin başlangıcı oldu.

ACUN GÜNAY'IN YAŞAMI VE SANAT HAYATI

Sanat dünyasında zarafeti ve yeteneğiyle dikkat çeken Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, yaşamı boyunca sanata olan bağlılığını sürdürdü. Tarık Akan’ın 2016’daki vefatı, onun hayatında büyük bir kırılma noktası oldu. Bu kaybın ardından duygularını, "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum." sözleriyle dile getirdi.

Acun Günay 24 Mart 2025'te yaşamını kaybetti. Günay'ın acı haberini ise Nazım Hikmet Kültür Vakfı duyurdu.