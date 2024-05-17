Acun Ilıcalı, Ali Koç'un listesinde yer alacak

Medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.

Medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetiminde yer almayı kabul etti. Ilıcalı, Ali Koç'un seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.