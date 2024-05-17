Acun Ilıcalı, Ali Koç'un listesinde yer alacak
Medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetiminde yer almayı kabul etti. Ilıcalı, Ali Koç'un seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.