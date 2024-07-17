Acun Ilıcalı: Bu sene Premier Lig'i zorlayacağız

Yeni sezon hazırlıklarını "Summer Tour 2024" kapsamında İstanbul'da sürdüren İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezonda hedeflerinin Premier Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Hull City Başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter ve futbolcu Abdülkadir Ömür katıldı.

Hull City'yi aldıklarında Avrupa'da güçlü bir kulüp kurma hayalinde olduklarını vurgulayan Ilıcalı, "İngiltere'nin çok güzel bir noktasında çok güzel insanlarla buluştuk. Bu kadar güzel şeyler yaşayacağımı beklemiyordum. Benim için çok güzel bir yolculuk oldu. Kulübü aldığımız ilk sene ortalamanın altında bitiren takımımız, ikinci sene 3 puanla play-off'u kaçırdı. Şimdi amacımız daha da ileriye gidip Hull City'yi play-off'lara taşımak. Hayatımın yeni futbol deneyiminde İngiltere maceram benim açımdan çok güzel geçiyor. 8 bin olan taraftar ortalamamız 24-25 binlere çıktı." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, kendisine yöneltilen "Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesini mi istersiniz, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını mı?" sorusuna "Bu, 'İki evladınız var ve hangisini daha çok seviyorsunuz?' gibi bir soru oldu bu. İkisinin de olmasını istiyorum." yanıtını verdi.