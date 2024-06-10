Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması: Tahrik etmek için söyledim

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile aynı yayına çıkamayacağını öne sürerek "Canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum'" diyen medya patronu ve Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, amacının Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı tahrik etmek olduğunu söyledi.

Katıldığı televizyon programında "Aziz Yıldırım Ali Koç ile canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum'" diyen medya patronu ve Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, söz konusu ifadeleri 'Yıldırım'ı tahrik ve teşvik etmek' amacıyla söylediğini öne sürdü.

Dün akşam bir televizyon yayınına bağlanan Acun Ilıcalı, şunları söyledi:

"Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da 'Ben bir şey bilmiyorum' cümlesini almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım Sayın Yıldırım'ı canlı yayına çıkarmaktı. Birisine 'Sen bunu yaparsan ben bir şey bilmiyorum' demek onu yapmaya tahrik etmektir. Benim amacım orada Sayın Yıldırım'ı Ali Koç ile teke tek konuşmaya çıkmak için açıkçası tahrik ve teşvik etmekti. Amacımıza ulaştığımız için de çok mutluyuz. İki başkanın buluşması da bence gayet iyi oldu."

Candaş Tolga Işık'a konuşan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile aynı yayına çıkamayacağını iddia ederek "Aziz Yıldırım Ali Koç ile canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum'" ifadelerini kullanmıştı.