Acun Ilıcalı'dan Batshuayi açıklaması

Fenerbahçe Yöneticisi Acun Ilıcalı, sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Michy Batshuayi ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve medya patronu Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin" dedi.

Michy Batshuayi'nin geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti.

Bu gelişmenin ardından, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile görüştüklerini ve transferde belli bir mesafe kat ettiklerini açıkladı.

"BELLİ MESAFE KAT EDİLDİ"

Hatipoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu."

Transferin gerçekleşmesi halinde Batshuayi peş peşe Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giymiş olacak.

Batshuayi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol kaydetmişti.