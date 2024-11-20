Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, medya patronu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında 'yasa dışı bahis reklam ve teşviki' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8'de dün A Milli Futbol Takımı ile Karadağ'ın karşı karşıya geldiği maçın yayını sırasında bir yasa dışı bahis sitesinin reklamı, stadyumun çevresindeki reklam panolarında yayınlanmıştı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışının, ev sahibi ülkenin federasyonuna ait olduğunu söyledi.

TRT'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

3 sene önce TRT'de yayınlanan bir milli maçta da benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı:

"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."