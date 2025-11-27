Acun Ilıcalı kayyum atanan kanalı gözüne kestirdi: “Hazırlık yapıyor”

TV8'in halka arzı için SPK’ye başvuran medya patronu Acun Ilıcalı, iddialara göre bir kanalı gözüne kestirdi. Bu hamle, Ilıcalı’nın “yeni yatırımlar için ciddi bir nakit akışı sağlayacağı” şeklinde yorumlanmıştı.

Gazeteci Bora Erdin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ilıcalı’nın Show TV, Show Türk ve Show Max kanallarını bünyesine katmak için hazırlık yaptığını iddia etti. Erdin, kuruluşlarının blok halinde değil, parçalanarak satılmasının gündemde olduğunu, bu noktada devreye giren ismin de Acun Ilıcalı olduğunu yazdı.

Erdin paylaşımında, “Ilıcalı’nın bu satışta grup bünyesinde bulunan Show TV, Show Türk ve Show Max’i almak için hazırlık yaptığı konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

TMSF TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Show TV, bu yılın Mart ayında Ciner Grubu’nun Habertürk ve Bloomberg TV ile Can Holding’e sattığı medya organlarından biriydi. Eylül ayında Can Holding’e kayyum atanmasıyla birlikte Show TV dahil tüm kanalların yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.

2013 yılında da Mehmet Kemal Karamehmet’in patronu olduğu Çukurova Grubu’nun borçları nedeniyle TMSF, Show TV'ye el koymuş, kanal daha sonra Ciner Grubu’na satılmıştı.