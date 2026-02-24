Acun Ilıcalı'nın da yargılandığı ''yasa dışı bahis reklamı'' davasında yeni karar

TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı hakkında 'yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı' iddiasıyla açılan soruşturmada yeni karar çıktı.

Mahkeme, savcılık makamının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için davayı 16 Nisan'a ertelendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TV8 ve Exxen ekranlarında yayınlanan bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Acun Ilıcalı ile birlikte kanal ve dijital platformda görev yapan toplam 8 yönetici hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, savcılık makamının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 16 Nisan tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

TV8 ve dijital platform Exxen’de yayınlanan maçlarda, saha kenarındaki reklam panolarında yer alan bazı bahis sitelerinin Türkiye’de yasal lisansa sahip olmadığı iddia edilmişti.

Bu yayınların ardından sosyal medyada görüntüler paylaşılmaya başlandı ve ''yasadışı bahis reklamı yapılıyor'' yönünde şikayetler gündeme geldi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen inceleme başlatmıştı.

Savcılık, maç yayınlarındaki reklamların teknik olarak nasıl yerleştirildiğini, sanal reklam sisteminin kim tarafından kontrol edildiğini ve yayıncı kuruluşun bu reklamlardan haberdar olup olmadığını araştırmaya başladı. İncelemeler sonucunda iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, yayıncı kuruluşların sahibi olan Acun Ilıcalı ile birlikte TV8 ve Exxen yöneticilerinin, yayınlanan içerikten hukuki olarak sorumlu oldukları değerlendirmesi yapılmıştı.

Savcılık, söz konusu reklamların Türkiye’de lisansı bulunmayan bahis sitelerine ait olduğunu ve bunun suç teşkil edebileceğini öne sürmüştü.