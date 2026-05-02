Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City play-off'ta, Ipswich Town yeniden Premier Lig'de

İngiltere Championship’te 2025/26 sezonunun son haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Coventry City’nin daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği ligde, Premier Lig’e doğrudan yükselecek ikinci takım ve play-off hattı son karşılaşmaların ardından netlik kazandı.

Haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Hull City, sahasında Norwich City’yi 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmada konuk ekip Norwich City, 28. dakikada Mohamed Toure ile öne geçti. Ancak ev sahibi ekip iki dakika sonra Oliver McBurnie’nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan McBurnie, 67. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

6'NCI SIRADA TAMAMLADI

Bu sonuçla Hull City sezonu 73 puanla 6. sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.

Zirve yarışında ise Ipswich Town, sahasında Queens Park Rangers’ı mağlup ederek sezonu ikinci sırada bitirdi ve Coventry City’nin ardından Premier Lig’e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

Play-off hattında Hull City’nin yanı sıra Millwall, Southampton ve Middlesbrough yer aldı. Yarı final eşleşmesinde Hull City ile Millwall karşı karşıya gelecek.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Championship’te gözler play-off maçlarına çevrilirken, son Premier Lig bileti bu karşılaşmaların ardından sahibini bulacak.