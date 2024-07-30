Acun Ilıcalı şikayet etti, Aziz Yıldırım ifade verdi

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş" dediği Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi. Yıldırım, ifadenin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Burada 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş" suçlamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sürecinde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fenerbahçeli kongre üyeleri ile yaptığı toplantıda Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Yıldırım, şunları söylemişti:

"2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum."