Acun Ilıcalı yargılandığı davada beraat etti

“Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik etme” suçlamasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ve 7 kişi hakkında beraat kararı verildi.

Ilıcalı 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

NE OLMUŞTU?

"Yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi" iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede aralarında Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Aralarında Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına 2 Temmuz tarihinde başlanması bekleniyordu.

