Acun Ilıcalı 'yasa dışı bahis reklamı' davasında hakim karşısında: 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Medya patronu Acun Ilıcalı, ’yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği’ iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkacak.

Ilıcalı, duruşma için adliyeye geldi.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı 'şüpheli' olarak yer aldı.

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.