Acun Ilıcalı’nın “Aklın hayalin durur” dediği futbolcu transfer oldu

İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı’nın 2023 yılında transfer ettiği Jaden Philogene, Ipswich Town’a transfer oldu.

Ilıcalı’nın bir programda “Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın; Jaden Philogene” ifadeleriyle anlattığı Philogene, sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa’ya imza atmıştı.

Philogene, eski takımı Villa’da beklediği forma şansını bulamadı. 15 maçta süre alan ve genellikte sonradan oyuna giren futbolcu, asist ya da gol katkısı yapamadı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Ipswich Town’a transfer oldu. Ipswich, İngiliz futbolcu için 23,7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Yeni kulübünün internet sitesine konuşan Philogene, mümkün olduğunca çok süre almak istediğini söyledi.