Acun Ilıcalı’nın TV8’i halka arz sürecini başlattı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla halka arz edilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu.

Açıklamaya göre çıkarılmış sermaye 150 milyon TL’den 171 milyon liraya çıkarılacak.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: