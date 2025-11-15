Acun Ilıcalı’nın TV8’i halka arz sürecini başlattı
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla halka arz edilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu.
Açıklamaya göre çıkarılmış sermaye 150 milyon TL’den 171 milyon liraya çıkarılacak.
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Halka arz, Şirketin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası’ndan, 21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması ve Şirket pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.’nin Şirketin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecek.
Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname’nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruldu. Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.