Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile "fuhuş ve fuhuşa

aracılık etme" suçlamaları nedeniyle verildiği öğrenildi.

Yontunç'un Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu iddia edildi.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya’da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.