Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yontuç hakkında, uyuşturucu operasyonları kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile "fuhuş ve fuhuşa aracılık etme" suçlamalarından yakalama kararı verilmişti.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yontunç şunları söylemişti:

"Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."

2004'TEN BERİ GENEL KOORDİNATÖR

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya’da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

