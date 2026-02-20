ACWA anlaşması imzalandı: Suudi şirket Türkiye’de güneş enerjisi santralı kuracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi ACWA şirketi, Sivas ve Taşeli'de kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralı (GES) projeleri kapsamında yapılacak yatırımlara ve satın alınacak elektriğe yönelik anlaşmayı imzaladı.

Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma, 5 bin megavatlık kapasiteyi içeriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmaya ilişkin, "Burada üretilen elektriği özellikle Karaman'da Taşeli'ndeki proje için söylüyorum, 1,99 avro/sent kilovatsaat başına bir bedelle alıyoruz. Yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan Türkiye elektrik alacak. Proje kapsamında yüzde 50'lik yerlileştirme istiyoruz. Bu şekilde yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi, inşallah bu atılan imzalar sonrasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2027'de inşallah temeli atacağız ve 2027'nin sonuna doğru ilk faz, 2028 ve 2029'da projenin tümüyle tamamlanmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anlaşam kapsamında ACWA Enerji Şirketi Türkiye’de iki büyük ölçekli güneş santrali kuracak.