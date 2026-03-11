Ada basınında gündem Galatasaray

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 mağlup etmesi İngiltere’de geniş yankı uyandırdı.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti. Galatasaray bu sonuçla Anfield’da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından İngiliz basını, hem Liverpool’un performansını hem de İstanbul’daki atmosferi değerlendiren yorumlara yer verdi.

THE ATHLETIC: LIVERPOOL İÇİN SEZONUN ÖZETİ

The Athletic’te yayımlanan haberde, Liverpool’un savunmadaki hataları ve hücumdaki etkisizliği vurgulanarak, “Arne Slot’un 100. maçı savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi. Bu karşılaşma birçok açıdan Liverpool’un sezonunun küçük bir özeti gibiydi” ifadeleri kullanıldı.

BBC: AVANTAJ GALATASARAY'IN

BBC ise haberinde Galatasaray’ın iç sahadaki atmosferine dikkat çekerek, “Arne Slot’un Liverpool’un başındaki 100. maçı mağlubiyetle sonuçlandı. Galatasaray, coşkulu bir seyirci desteği önünde erken bulduğu golle Anfield’daki rövanş öncesinde avantaj elde etti” değerlendirmesinde bulundu.

Times gazetesi de RAMS Park’taki atmosferi öne çıkararak, “Liverpool, İstanbul’un ateşli atmosferinde zorlandı ve Galatasaray avantajı ele geçirdi. Bu statın gürültülü ortamı rakipler için oldukça zorlayıcı.” yorumunu yaptı.

THE GUARDIAN: LIVERPOOL GERİ PLANDA KALDI

The Guardian ise karşılaşmanın ilk bölümünde Liverpool’un oyunun gerisinde kaldığını belirterek, “Galatasaray erken golle üstünlüğü aldı. Liverpool için iyi haber, Anfield’da rövanşın oynanacak olması. Ancak İstanbul’da ilk bölümde belirgin şekilde ikinci planda kaldılar” ifadelerine yer verdi.

SKY SPORTS: LIVERPOOL, İSTANBUL'DA YİNE ZORLADI

Sky Sports da Galatasaray’ın elde ettiği sonucun önemine değinerek, “Liverpool İstanbul’da yine zorlandı. Türk ekibi ilk maçta avantaj elde etti” yorumunu yaptı.

Daily Mail ise haberinde Liverpool’un ağır bir yenilgiden şans eseri kurtulduğunu öne sürerek, Galatasaray’ın yakaladığı fırsatları değerlendirmesi halinde farkın daha da açılabileceğini yazdı.

Telegraph gazetesi ise Liverpool’un İstanbul’daki zorlu atmosferden ders çıkaramadığını belirterek, İngiliz ekibinin turu geçebilmek için Anfield’daki rövanşta performansını yükseltmesi gerektiğini ifade etti.