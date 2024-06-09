Ada halkından akülü araç isyanı

Heybeliada’da yine bir çocuk akülü aracın çarpması sonucunda yaralandı. Adalılar, yaşanan kazaya tepki göstererek yolu kapattı.

Yusuf İRİS

İstanbul Heybeliada’da 4 yaşındaki kız çocuğuna, market servisi yapan 14 yaşında bir çocuk işçinin kullandığı akülü araç çarptı. Yaralanan çocuğun hastaneye sevk edildiği ifade edilirken yurttaşlar yolu kapatarak yaşanan kazaya tepki gösterdi.

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi olarak yolu akülü araçlara kapattıklarını ifade eden yurttaşlar, Adalar’da motorlu araçların yasak olduğunu belirterek bu kuralın akülü araçlar için de geçerli olmasını talep ettiler.

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi’nden BirGün’e yapılan açıklamada, akülü araçların karıştığı kazaların sıklıkla yaşandığı belirtilirken ağır bir kazanın yaşanmasından dolayı oturma eylemi yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, birkaç gün önce yaşanan kazada da 7 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı vurgulanarak, “Unutursak benzer olaylar yaşanmaya sonunda birisi ölene kadar devam edecek. Adalara deniz ambulansının gelmesi de aslında bir gencin ambulans yokluğu nedeniyle komaya girmesi ve daha sonra hayatını kaybetmesi sonucu birkaç sene önce gerçekleşmişti. Özetle, böyle bir olay olmadan bu işin artık sona ermesini yasaların uygulanmasını istiyoruz. Bugünkü olayda çocuğa çarpan kişi 14 yaşında bir çocuk. Bir marketin evlere servisini yapıyor. Daha önce de aracı kötü kullandığı için çokça uyarılmış. Buna rağmen bu şekilde çalıştırılmaya devam eden aracı böyle kullanmaya devam eden bir çocuk. O çocuk da mağdur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Adalar, sit alanı ve burada motorlu araç yasak. Biz bu kuralların uygulanmasını istiyoruz. Şu an adanın nüfusu 16 bin. 10 bin civarında belki daha fazla kaçak, yasadışı korsan akülü araç olduğu söyleniyor. Bunların toplanması gerek fakat Adalar Belediyesi kendi gücünün yetmediğini söylüyor. İBB’nin bunları alması lazım. Bu araçların, buradaki varlığının yasal zemini yok ama engelleyen de yok.”

Şimdi çok sayıda vatandaş bu şekilde akülü araç sahibi. Adalar, küçük bir alan, yaya bölgesi tamamen. Bunların bir kısmı taksicilik de yapıyor. Dışarıdan gelen turistlere parayla tur yaptırıyor hatta araçları kiralıyorlar. Bunlar da yasadışı. Biz bu her türlü yasadışı bireysel akülü araç kullanımının yasaya uygun şekilde kesin olarak engellenmesini istiyoruz.”